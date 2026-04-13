Doktorunun "Bir hobi edin" tavsiyesiyle başladığı cam işleme sanatı mesleği oldu

Mali müşavirlik yaparken geçirdiği beyin kanamasının ardından doktorunun "Bir hobi edin" tavsiyesi üzerine cam işleme sanatına yönelen Yasemin Dikmen'in bu uğraşısı zamanla mesleğe dönüştü.

Eskişehir'de 2016 yılında cam sanatıyla ilgilenmeye başlayan Dikmen, kısa sürede bu alanda ustalaştı.

Mali müşavirliği bırakarak kendi atölyesini kuran Dikmen, sağlığına iyi gelen ve unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek kuşaklara da aktarmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen Dikmen, Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'ne katıldı.

Etkinlikte stant açan Dikmen, katılımcılara cam sanatını tanıtarak yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Geçmişte yaptığımız sanatları unutmamamız bizi yaşatır"

Yasemin Dikmen, AA muhabirine, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Nazar boncuğu ve küçük vazolar yaptığını anlatan Dikmen, "Takılar üretiyorum. Hayal gücünüzle sınırlı her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gelenekselin yanında modern çalışmalarımız da mevcut. Bunları yapıp öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dikmen, kalıp kullanmadan maşa, cımbız ve bisturi yardımıyla hayal gücü ve camın akışına göre şekiller verdiğini dile getirdi.

Doktorunun tavsiyesiyle cam sanatına başladığını anlatan Dikmen, "Oğlumu yetiştirdim. 8 yaşında başladı ve şu an Türkiye'nin en genç cam sanatçısı. Odun Pazarı Cam Müzesi'nde 6 eseri sergileniyor." diye konuştu.

Çocuklara camı sevdirmeye çalıştığını dile getiren Dikmen, "Geleneksel sanatlarımızı, kültürümüzü, geçmişimizi, geçmişte yaptığımız sanatları unutmamamız bizi yaşatır. Bunu modern sanatla birleştirirsek daha eğlenceli hale gelir. O yüzden genelde çocuklarla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.