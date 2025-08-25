Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Ahlat'taki Mezarlık Çalışmaları Tamamlandı

Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Ahlat'taki Mezarlık Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü öncesinde Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki düzenleme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yeni yapılan alanlar arasında karşılama merkezi, saygı nöbeti alanı ve özel aydınlatmalı mezar taşları yer alıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında; karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat'ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan bu eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.