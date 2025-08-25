Malazgirt Zaferi Kutlamaları İçin Ahlat'taki Mezarlık Çalışmaları Tamamlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında; karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat'ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan bu eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir" denildi.