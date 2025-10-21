Malatyalı Usta, Kırılan Yüzüğünden Yola Çıkarak Taş Kesim Sanatını Keşfetti

Malatya'da, yüzüğünü tamir ederken taş kesme konusundaki yeteneğini keşfeden 50 yaşındaki Cengiz Taşdöğen, yakut, safir ve topaz gibi doğal taşları işleyerek takılar üretiyor.

Battalgazi ilçesindeki taş kesme ustası Taşdöğen, 2015'te yüzüğünün taşının kırılması üzerine tamir için taş kesme ustası arayışına girdi.

Yaptığı araştırmalar sonucunda yüzüğündeki taşın ve kesimin yurt dışında yapıldığını öğrenen Taşdöğen, kırık alanı düzeltmek için kolları sıvadı.

Mesleğe yatkınlığını fark eden Taşdöğen, Halk Eğitim Merkezi'nde taş kesme kurslarına katılarak bu alanda ustalık belgesi aldı.

Üretimini Battalgazi Millet Bahçesi'ndeki 21 metrekarelik konteyner atölyesinde sürdüren Taşdöğen, yurt içi ve yurt dışından temin ettiği yakut, safir, obsidyen ve topaz gibi taşları işleyip yüzük, kolye, bileklik ve benzeri süs eşyalarına dönüştürüyor.

Taşdöğen, AA muhabirine, mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Ürünlerini sosyal medya üzerinden hem Türkiye'de hem de Finlandiya, Almanya, Hollanda ve Rusya'daki müşterilerine ulaştırdığını ifade eden ve yaptığı işin büyük titizlik istediğini dile getiren Taşdöğen, "Kendime ait yüzüğün taşı kırılmıştı. Aynı taşı bulamayınca araştırdım ama taşın kesimi yurt dışında yapılıyordu. Ben de kendi imkanlarımla o kesimi yapmayı denedim ve başardım. Böylece taş kesim yolculuğum başladı." dedi.

"Taşın değerine değer katıyoruz"

Doğal taşları sanat eserine dönüştürmenin zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Taşdöğen, taş kesme ustalığında yaş sınırı bulunmadığını belirtti.

Taşla uğraştığı zamanlarda ruhen kendini iyi hissettiğini anlatan Taşdöğen, şöyle devam etti:

"Yurt dışından taş ithal eden firmalarla iletişime geçip taşları alıyor, kesimlerini yapıyoruz. Müşterilerden gelen taşlar da oluyor. Onları da alıp kırılan yerlerini düzenleyip yeniden teslim ediyoruz. Kestiğimiz taşlara sanatsal dokunuşla taşın değerine değer katıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin videolarını müşterilere gönderiyoruz, onay aldıktan sonra teslim ediyoruz. Safir, yakut, topaz gruplarındaki taşları kesiyoruz. Bu sanat farklı bir vizyon gerektiriyor. Bu işte emeklilik yok, yaş sınırı da yok. Mikro ve makro merceklerle çalışıyoruz, bu sanat ömür boyu yapılabilir."