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Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: "Gezsen Malatya"

AA - Yeter Erdine - Kültür Sanat
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Malatya'nın sosyal medyadaki tanıtım yüzü: 'Gezsen Malatya'

Malatya'yı sosyal medya üzerinden tanıtmak amacıyla hazırlanan Gezsen Malatya Instagram hesabı yayına girdi.

Malatya'yı sosyal medya üzerinden tanıtmak amacıyla hazırlanan Gezsen Malatya Instagram hesabı yayına girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, illerin tanıtımının bir koordinasyon içerisinde ve daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bu yıl oluşturulan Malatya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından yapılan toplantı ve çalışmalar sonucu içeriği belirlenen sayfada Malatya ve ilçelerinin tarihi, turistik, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra gastronomisine ilişkin bilgi, fotoğraf ve videolar paylaşılacak. Yerel etkinliklere ilişkin güncel bilgiler yer alacak.

Başkanlığını Vali Hulusi Şahin'in yaptığı, sekretaryasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü kurulda, İnönü ve Turgut Özal üniversiteleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ile çeşitli meslek kuruluşları ve tanıtım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Malatya'nın tanıtımını koordineli biçimde yürütmeye devam edecek.

Hesaba "https://www.instagram.com/gezsenmalatya/" adresinden erişilebiliyor.

AA / Yeter Erdine - Kültür Sanat

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