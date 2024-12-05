Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Malatya'daki Camii Kebir'in Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'daki Camii Kebir'in Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Camii Kebir'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor. 2025'te ibadete açılması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Molla Kasım Mahallesi'ndeki ata yadigarı Camii Kebir, depremde ağır hasar aldı. Minaresinin bir kısmı ile bazı duvarları yıkılan caminin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ancak son cemaat mahallinde bulunan onarım kitabesinde 1752-1753 tarihlerinin bulunduğunu söyledi.

Depremde cami minaresinin bir bölümünün yıkıldığını hatırlatan Bacanlı, "Camide büyük hasar vardı. Depremden hemen sonra hasar tespitlerini yaparak, çalışmalarımıza başladık. Caminin mevcut durumunun korunması için caminin iç kısmı tamamen askıya alındı. Kemer ve tonozlar askıya alındı. Dış cephenin ise kuzey, doğu ve batı kısımlarına destek amaçlı payandalar yapıldı." dedi.

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

Bacanlı, caminin 2025'te ibadete açılmasının planlandığını anlatarak, "Caminin kuzey ve güney duvarlarındaki enjeksiyonlar tamamlandı. Statik ve restorasyon projeleri idare tarafından onaylandı. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna projeler gönderildi. İlk toplantıda görüşmesi sağlanarak büyük bir hızla bu caminin tamamlanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Anormal bir durum olmadığı takdirde 2025'in sonunda bitirilmesi hedefleniyor ancak biz, bir an önce caminin tamamlanarak ibadete açılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Kültür Sanat
img

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.