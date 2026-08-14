Ceza, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ceza'yı ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, güçlü sahne performansı ve yüksek temposuyla festival akşamına farklı bir atmosfer kazandırdı.

Ceza, konser boyunca "Denizci", "Sonu Yok", "Ne de Zor" ve "Sus Pus" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarının sözlerine hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca ritim ve alkışlarla performansa ortak oldu.

100.Yıl Kent Parkı'nı dolduran binlerce müziksever, Ceza'nın performansıyla festivalin altıncı gününde unutulmaz bir konser akşamı yaşadı. Malatya Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Malatya'nın dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı