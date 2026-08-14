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Ceza, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

Ceza, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu
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Malatya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde ünlü rapçi Ceza, 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Festival, konserlerin yanı sıra sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ceza'yı ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, güçlü sahne performansı ve yüksek temposuyla festival akşamına farklı bir atmosfer kazandırdı.

Ceza, konser boyunca "Denizci", "Sonu Yok", "Ne de Zor" ve "Sus Pus" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarının sözlerine hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca ritim ve alkışlarla performansa ortak oldu.

100.Yıl Kent Parkı'nı dolduran binlerce müziksever, Ceza'nın performansıyla festivalin altıncı gününde unutulmaz bir konser akşamı yaşadı. Malatya Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Malatya'nın dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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