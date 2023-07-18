Malatya'da 'Mersedes Kadir' filmi çekilecek

Malatya'da uzun yıllar sopasıyla dolaşan ve 'Mersedes Kadir' olarak tanınan Fatih Kaydı'nın hayatı sinemaya uyarlanacak. Yönetmen Serdar Akar, film için Malatya'ya geldi ve çekim mekanlarını belirlemek üzere çalışmalara başladı.

MALATYA'da, uzun yıllar üzerine bindiği 3 metrelik sopasıyla dolaştığı şehirde 'Mersedes Kadir' lakabıyla tanınan Fatih Kaydı'nın (36) hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Film için Malatya'ya gelen yönetmen Serdar Akar, yer seçimi için çalışmalara başladı.

Malatya'da araç olarak kullandığı 3 metre uzunluğundaki sopasıyla gün boyu sokaklarda dolaşan ve halk arasında 'Mersedes Kadir' olarak bilinen Fatih Kaydı 2020 yılında solunum yetmezliğine bağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersedes Kadir'in ölümü üzüntüyle karşılanırken, bu renkli kişiliği beyaz perdeye taşımak için sinema yapımcıları da harekete geçti. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Behzat Ç, Cennet Mahallesi, Payitaht Abdulhamit gibi film ve dizilerde yönetmen ve senaristlik yapan Serdar Akar, 'Mersedes Kadir'in renkli hayatını sinemaya taşımak için Malatya'ya geldi. Filmin çekileceği mekanları belirlemek üzere incelemelerde bulunan Yönetmen Akar, daha sonra basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentteki bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısında film hakkında bilgi veren Yönetmen Serdar Akar, Mersedes Kadir'in hayatı üzerinden Malatya'nın önemli değer ve mekanlarının da tanıtımının yapılacağını, 15 Ağustos itibariyle çekimlere başlamayı planladıklarını, renkli kişiliği ve uğurlu bir karakteri ile Fatih Kaydı'nın hayatını beyaz perdeye taşıyacaklarını söyledi. Mersedes Kadir'in Malatya ile bütünleşmiş ve topluma mal olmuş bir karakter olduğunu belirten Akar, 6 Şubat depremi sonrası Malatya'da böylesine bir filmi çekmenin zorluklarına değindi. (DHA)