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Malatya'da Mehteran Birliği'nden Coşkulu Konser

Malatya'da Mehteran Birliği'nden Coşkulu Konser
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Dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehteran Birliği, Malatya'da düzenlediği konserle tarihi marşlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, coşkulu vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde geçmişe yolculuk yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nden Malatya'da coşkulu konser

MALATYA - Dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehteran Birliği, Malatya'da tarihi marşlarıyla coşku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde geçmişe yolculuk yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Malatya'da vatandaşlarla buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı. Malatya Park önünde düzenlenen özel gösteride, dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilinen Mehteran Birliği, marşları ve görkemli performansıyla izleyenlere adeta tarihi bir atmosfer yaşattı.

Türk ordusunun kudretini ve milletin direniş ruhunu simgeleyen Mehter müziği, yüzyıllardır olduğu gibi bu kez Malatya semalarında yankılandı. Davulların güçlü vuruşları ve zurnaların eşsiz tınıları, tarihi marşlarla birleşerek dinleyicilere gurur dolu anlar yaşattı. Etkinliğe vatandaşlar aileleriyle yoğun ilgi gösterirken, konser boyunca coşku doruğa çıktı.

Gösteriye Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Erman Kiraz, il protokolü ve kurum müdürleri de katılarak bu anlamlı buluşmaya destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Kültür Sanat
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