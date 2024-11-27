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Malatya'da Kar ve Güneşin Görsel Şöleni
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Malatya'da yoğun kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı güzel görüntülere sahne oldu. Dron ile çekilen görüntüler, sonbahar renklerinin ardından kış manzarasının eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi.

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava, güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Kentte iki gün etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Bir süre önce sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılayan tabiat parkındaki manzara, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Kültür Sanat
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