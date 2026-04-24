Malatya'da' İbiş'in Uzay Macerası' tiyatro oyunu sahnelendi

Malatya'da, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun bir perdelik oyunu "İbiş'in Uzay Macerası" sahnelendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Oğuzhan Vartolioğlu'nun yazıp yönettiği, bir perdelik "İbiş'in Uzay Macerası" seyirciyle buluştu.

Burak Halit Günuğur'un meddahlığını yaptığı oyununun kukla oynatıcıları ise Berkay Alkan ve Saim Emirhan Kumru oldu.

Salonu dolduran öğrenciler, tiyatro oyununu ilgiyle izledi.