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Makedon Kulesi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Makedon Kulesi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
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Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunun ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kültürel miras olarak önemli bir yeri olan kulede çeşitli arkeolojik buluntular ortaya çıkarken, restorasyon tamamlandığında ziyaretçilere açık bir etkinlik alanı olacak.

Roma yapılarından Makedon Kulesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedon Kulesi'nin kent için son derece önemli olduğunu söyledi.

Makedon Kulesi'nin, Roma döneminde yapılan dört sur kulesinden biri olduğunu vurgulayan Sezer, 1870'li yıllarda saat eklenen yapının, saat kulesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Sezer, saat kulesinin 1953 yılında yaşanan depremde kısmı hasar gördüğünü anlattı.

Kulede restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Sezer, şöyle konuştu:

"Kule etrafında bulunan sur içi alanında kazı çalışmaları devam ediliyor. Gerçekten de her çalışmada, yeni yeni alanlar bulunuyor. En son çalışma yapılan yerlerde bir şapel, yine aynı şekilde bir seramik atölyesi bulundu, bir buzhane ortaya çıkarıldı. Bu bölge üç medeniyetin izlerini taşıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan önemli bir kültürel miras. Restorasyon tamamlandığında arkeolojik gezi alanı olarak kullanılacak. Aynı zamanda da Galata Kulesi gibi ışıklandırma yapılacak. Kule içerisine asansör sistemi kuruluyor. Ziyaretçiler kulenin en son durağına çıkarken, her katta bir medeniyetin izlerini takip ederek ilerleyecek."

Restorasyon çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlendi.

Kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ile sıvalar da temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı.

Ayrıca alanda, tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

Arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucu 10. yüzyıldan kalma şapele ait müştemilat, Bizans seramik fırını, 1908'e tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemi konut temellerinin kalıntıları bulundu.

Makedon Kulesi

Roma İmparatorluğunda 117–138 yıllarında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

Yapı, bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı. 1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde kazılar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021 yılında "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu" projesine başlandı.

Kaynak: AA / Salih Baran - Kültür Sanat
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