Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Kürtçe müzik yapan Koma Amed, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser verdi. Konsere Diyarbakırlılar büyük ilgi gösterdi.

KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Etkinlik alanında oluşan kalabalık ise havadan görüntülendi. 30 yıl sonra Diyarbakır'da konser veren grup, hem duygusal anlar yaşatırken hem de katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.