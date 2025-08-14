Mahperi Hatun Kervansarayı Ziyaretçilere Açık

Tokat'ın Pazar ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarından I. Alaeddin Keykubad'ın eşi, II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan ve 787 yıldır ayakta olan Mahperi Hatun Kervansarayı'nın kapıları bugün de ziyaretçilere açık.

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı, Sultan Hanları tarzının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. En son 2005-2006 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen yapı, bugün restoran olarak ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Düğün ve özel günlere ev sahipliği yapan tarihi mekan, doğal stüdyo olarak da kullanılıyor. Evlenen çiftler tarihi yapıda fotoğraf çektiriyor.

Kervansarayın işletme sahibi Vehbi Özmen, AA muhabirine, Mahperi Hatun Kervansarayı'nın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye'nin en büyük hanlarından biri olduğunu söyledi.

Kervansaray'da o dönem yolcuların 3 gün ücretsiz konaklayabilme imkanı bulduğunu ifade eden Özmen, "Buraya gelen misafirler en fazla 3 gün kalabiliyormuş. Yemesi içmesi, tüm ihtiyaçları gideriliyor ve hiçbir ücret ödemeden 3 gün sonra buradan yolcu ediliyormuş. Yolcu ederken de en yakın konaklayacağı Sivas'a yetecek kadar da yolculara ve hayvanlarına erzakları verilerek gönderiliyor." dedi.

"Burası bir dönem karakol olarak da kullanılmış"

Özmen, Mahperi Hatun Kervansarayı'nın Tokat ve Pazar ilçesi için önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası Pazar için önemli bir yer. Pazar, bir turizm merkezi. Gerek Ballıca Mağaramız olsun, gerek hanımız, taş köprümüz, hamamımız olsun... Kaz Gölü Kuş Cenneti'miz var. Burası da açıldığında Pazar'ımıza çok güzel katma değer katacağı kanaatindeyim. Mahperi Hatun Kervansarayı'nda bir tutuklu olduğu zaman ona, arka taraftaki otel bölümüne değil de zindan diye adlandırdıkları köşe bir odamız var, orada istirahat yaptırılıyormuş. Burası bir dönem karakol olarak da kullanılmış. Şimdi bölge turizmine hizmet veriyor. Biz de elimizden geldiğince ecdadımızın yaptığı böyle bir değere sahip çıkmaya çalışıyoruz."

Özmen, mekanda yöresel yiyecek ve içeceklerle misafirlerini ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Bursa'dan Tokat'a gezmeye gelen ziyaretçilerden Orhan Çelebi de Mahperi Hatun Kervansarayı'nı internetten araştırarak bulduklarını ifade etti.

Ballıca Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kervansarayda serinleyip yemek yediklerini anlatan Çelebi, "Bursa'da da buna benzer mekanlarımız var. Burada da bu mekanı tercih ettik. Bu sıcakta olabilecek en güzel yer burası." diye konuştu.

Firdevs Çelebi de mekanın atmosferinin çok hoşlarına gittiğini vurgulayarak, "Yemekleri de güzel, memnun kaldık. Tokat'ı güzel ifade ediyor. Sevdiğimiz bir mekan. Geçen geldiğimizde de uğramıştık. Gayet bakımlı, kendini korumuş. Burada restoran olması da güzel olmuş. Geldiğinizde bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.