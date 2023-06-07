Madrid'de Kraliyet Koleksiyonları Galerisi açılıyor

Prado, Reina Sofia ve Thyseen müzeleriyle ünlü İspanya'nın başkenti Madrid'de, kraliyet koleksiyonlarının sergileneceği müze açılıyor. İspanya'nın krallık tarihindeki kültürel ve sanatsal mirasından sorumlu olan 'Patrimonio Nacional' adlı devlet kurumu, 1998 yılında proje olarak ortaya atılan ve 2002'de yapımına başlanan 'Kraliyet Koleksiyonları Galerisi' adlı müzeyi hayata geçirdi.

Prado, Reina Sofia ve Thyseen müzeleriyle ünlü İspanya'nın başkenti Madrid'de, kraliyet koleksiyonlarının sergileneceği müze açılıyor.

İspanya'nın krallık tarihindeki kültürel ve sanatsal mirasından sorumlu olan "Patrimonio Nacional" adlı devlet kurumu, 1998 yılında proje olarak ortaya atılan ve 2002'de yapımına başlanan "Kraliyet Koleksiyonları Galerisi" adlı müzeyi hayata geçirdi.

Madrid'in merkezinde Kraliyet Sarayı ile Almudena Katedrali arasında 40 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen 8 katlı müzenin üç katı, sergi alanı olarak 29 Haziran'da ziyarete açılacak.

Madrid'deki şehir surlarının kalıntıları da sergileniyor

Müze aynı zamanda, Endülüs döneminin (711-1492) Madrid'deki kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor.

Tepelik bir alanda bulunan müzenin, 60 metre derinliğe kadar yapılan temel inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan, 9. ila 11. yüzyıllara denk gelen Endülüs döneminde Müslümanların inşa ettiği şehir surlarının kalıntıları da müzede sergileniyor.

Müzeyle ilgili yabancı basına bilgi veren Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, kurum olarak İspanya genelinde krallıklar dönemiyle bağlantılı, aralarında 19 sarayın da bulunduğu bin kadar taşınmaz mülk, 170 binden fazla sanat eseri ve eşyadan sorumlu olduklarını belirtti.

Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'nde iki katın, Borbon ve Asturias krallıkları dönemlerine ait eserlere ayrıldığını, bir katın da geçici sergiler için kullanılacağını belirten de la Cueva, "Geçmişte kraliyete bağlı olan tablo, halı ve eşyalardan oluşan toplam 650 parça eser bu müzede sergilenecek. Bunlardan bazıları diğer müzelerden getirilirken, bir çoğu da şimdiye kadar depolarda tutulan ve ilk defa gün yüzüne çıkarılan eserler." dedi.

De la Cueva, Kraliyet Sarayı'nın yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçi aldığını, buna yakın bir sayının da müzeyi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Müze Direktörü Leticia Ruiz de "Burada paha biçilmez bir miras var." derken, kronolojik sıraya göre seçtikleri eserler arasında özellikle "dünyanın en iyileri" olarak tanımladığı, Hristiyanlık ve krallık motifleriyle süslenmiş halıların öne çıktığını ifade etti.

Müzeye giriş fiyatları 7 ila 14 avro olarak açıklandı.

Avrupa'nın en ünlü müzelerine ev sahipliği yapan Madrid'de sadece Prado Müzesi'nin İspanyol ekonomisine yıllık katkısı 745 milyon avroyu buluyor.