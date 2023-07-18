Lizz Wright İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı

ABD'li caz sanatçısı Lizz Wright, İstanbul Caz Festivali kapsamında Swissotel The Bosphorus Istanbul'da konser verdi. Konserde Wright'a birçok müzisyen eşlik etti. Öncesinde ise Elif Sanchez sahne aldı.

Şarkılarıyla Amerika'nın tarihine ışık tutan ABD'li caz sanatçısı Lizz Wright, 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival kapsamında Swissotel The Bosphorus Istanbul'da konser verdi.

Çok sayıda cazseverin ilgiyle takip ettiği konserde Wright'a gitarda Marvin Sewell, klavyede Bobby Ray Sparks, bas gitarda Ben Zwerin, davulda ise Ivan Edwards eşlik etti.

Müzik türleri arasında pürüzsüz geçişlerin yaşandığı gecede Lizz Wright öncesinde de caz, flamenko ve Latin müziklerine hayat veren Elif Sanchez sahne aldı.

Türk halk müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasının en sevilen türkülerini, kendine has yorumuyla sunan Elif Sanchez'e eşlik eden müzisyenler arasında ise trompette Paul Sanchez, gitarda Doruk Okuyucu ve Gilan Barakan, bas gitarda Buğra Kılıçak ve davulda Nedim Ruacan yer aldı.