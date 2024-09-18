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Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'nun Türkülerini Senfonik Yorumla Ankaralılarla Buluşturuyor

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Limak Vakfı'nın 7. yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, 4 Ekim'de Ankara'da 'Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri' konserini gerçekleştirecek. Konsere, Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı eşlik edecek ve tüm gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak.

LİMAK Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7'nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'nun türkülerini, ' Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri' konseriyle 4 Ekim'de Ankara izleyicisiyle buluşturuyor. Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin örneklerinin yer aldığı konser, Congresium Ankara Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek.

Limak Filarmoni Orkestrası ve Tenor Murat Karahan, Anadolu'nun türkülerini senfonik yorumla başkent izleyicisi için sahneye taşıyacak. Orkestranın sanat yönetmeni Murat Karahan'ın solist olarak sahne alacağı konserde, halk müziği eserleri modern orkestrasyon eşliğinde senfonik bir tarzda yorumlanacak. Konserde Karahan'a ve 70 enstrümandan oluşan Limak Filarmoni Orkestrası'na, Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı eşlik edecek. Konser, 4 Ekim'de Congresium Ankara Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 20.30'da gerçekleşecek.

Konserde, farklı yörelerden seçilmiş türkülerin seslendirilmesi ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasının filarmonik dokunuşla daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlıyor. Konserin tüm geliri, Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak. Biletler, online olarak satışa sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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