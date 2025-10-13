Levent Vadisi: Doğa Tutkunlarının Yeni Mola Noktası

Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer alan Levent Vadisi, 65 milyon yıl öncesine dayanan tarihi kaya oluşumları ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Seyir terası, doğa severler ve fotoğraf meraklıları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Levent Vadisi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Malatya-Kayseri kara yolu yakınındaki 28 kilometrelik vadi, farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları, neolitik çağdan kalma kalıntıları bünyesinde barındırıyor.

Vadideki dik kaya bloğuna çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca "mola noktası" olarak görülüyor.

Ziyaretçilerine manzara eşliğinde dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez mekanları arasında bulunuyor.

Alanın derinliğinin ve manzarasının rahatça izlenebildiği seyir terası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA / Ramiz Akar - Kültür Sanat
