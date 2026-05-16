Lapseki'de en çok kitap okuyan veliler ödüllendirildi
Çanakkale Lapseki'deki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokul ve Ortaokulu tarafından düzenlenen Veli Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Yarışmada Hatice Ergin birinci, Saliha Yazıcı ikinci, Samet Yavaşcan üçüncü oldu.
Çanakkale'deki Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokul ve Ortaokulunca hazırlanan "Veli Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okulun konferans salonunda düzenlen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Ahmet Kaya, programda bir konuşma yaptı.
Yarışmada velilerden Hatice Ergin birinci, Saliha Yazıcı ikinci, Samet Yavaşcan üçüncü olurken, mansiyon ödülü ise Cemile Erenoğlu'na verildi.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin