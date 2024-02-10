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Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 2024 Yılına İlk Konserini Verdi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2024 yılının ilk konseri düzenlendi. Şef Fikret Toksözlü yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Konser, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2024 yılının ilk konseri verildi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şef Fikret Toksözlü yönetimindeki koro, konserde Türk Sanat Müziğinden birçok eseri seslendirdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konserde emeği geçen koro üyelerine teşekkür ederek, "Öncelikle başta koro şefi Fikret Toksözlü, saz ekibi ve sanatçılarımıza böyle güzel bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da bizlerle programı izledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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