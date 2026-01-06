'La Traviata Operası' Ocak ayı boyunca AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği 'La Traviata Operası', bu yıl da Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluşacak. Eser, Ocak ayı boyunca AKM'de sahnelenecek.

Tarihin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olan 'La Traviata Operası'nın prömiyeri, geçtiğimiz sezon Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Eser, bu sezon da AKM'de sahnelenecek. Rejisör Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahnelediği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

Alexandre Dumas'nın (oğul) 1848 yılında kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanı elde ettiği başarının ardından sadece edebiyat dünyasında değil, tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da yankılanarak zamansız bir hikayeye dönüşen ölümsüz bir eserdir. Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşımaktadır. Verdi'nin müziği, bu hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir.

La Traviata, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynasıdır. Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanmaktadır. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezindedir. Onun trajedisi, bireysel arzular ile toplumsal normlar arasındaki uzlaşmaz gerilimin bir yansımasıdır.

Temsillerde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetiyor. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği La Traviata'nın dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa'nın yönettiği eserde koreografi Kürşat Kılıç'a ait.

La Traviata Operasının temsillerinde, 'Violetta Valery' rolünde Hale Soner ve Evren Işık Yasemin, 'Alfredo Germont' rolünde Mert Süngü ve Berk Dalkılıç, 'Giorgio Germont' rolünde Caner Akgün ve Murat Güney, 'Flora Bervoix' rolünde Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık, 'Gastone' rolünde Efe Doğrukul ve Çağrı Köktekin, 'Barone Douphol' rolünde Burak Kul ve Arda Durgut, 'Marchese d'Obigny' rolünde Şahin Dedemen ve Erencan Karadi, 'Dottore Grenvil' rolünde Emre Güngör ve Erdem Sakarya, 'Annina' rolünde İrem Büşra Bayır ve Seda Taşpınar, 'Giuseppe' rolünde Hazal Ata ve Anıl Önder, 'Comissionario' rolünde Berke Tükenmez, 'Alexandre Dumas' rolünde Selim Borak ve Sinan Kaymak, 'Guiuseppe Verdi' rolünde Oktay Aksoy ve Cem Cüneyt Çelik sahnede olacak.

OCAK AYINDA AKM'DE

Eser, 8- 10- 17- 21- 31 Ocak'ta AKM'de sahnelenmeye devam edecek.