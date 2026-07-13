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AK Parti'den Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama Etkinliği

AK Parti'den Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama Etkinliği
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AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programı kapsamında 'Erdem Beyazıt'ı Anma ve Anlama' etkinliği, AK Kütüphane'de gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve davetliler katıldı. Programa konuşmacı olarak Erdem Beyazıt'ın kızı Sevde Beyazıt Kaçar, Hüseyin Yorulmaz ve Hayati İnanç yer aldı.

"Düşünce dünyamıza yön veren aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz"

Erdem Beyazıt'ın çok önemli sözleri olan insanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, "Sözleriyle, kelimeleriyle, eserleriyle Türk şiir dünyasında, Türk edebiyatında okul, mektep vazifesi gören bir şairi anmak için bulunmaktayız. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak kültürü ve sanatı, biz milletimizi bir arada tutan, yurttaşlığı pekiştiren bir faaliyet olarak görmekteyiz. Dolayısıyla kültürü kimliğimiz olarak görüyoruz. Bir taraftan şairleri, düşünce dünyamıza yön veren aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz. Bir taraftan da siyasetin o yorucu ve yoğun gündeminden bir parça da olsa ayrılıp biraz daha hayata, insana, düşünceye, dünyaya dair bir nefes alma ve fikir ile siyaseti yan yana getirmek gibi bir faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

"Erdem Beyazıt'ı ben, benim kelimelerimle anlatamam"

Açılış konuşması gerçekleştiren Ala, "Daha önce yıllardır görüşmediğimiz Erdem abimiz bizi bir araya getirdi. Öyle bir isim ki, çok uzun dönemdir görüşmediğim ama o dönemden beraber olduğumuz insanları gördüm. Bu insanlar vefat ediyor ama ölmüyor. Bunların fikirleri yaşıyor, sürekli üretiyorlar. Erdem Beyazıt'ı ben, benim kelimelerimle anlatamam" ifadelerini kullandı.

Ardından Efkan Ala, "Şiirlerini vicdanlarımıza yazan şairimize" diyerek Erdem Beyazıt anısına şiir okudu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden şiir dinletisi gerçekleşti ve ardından program, konuşmacıların sohbeti ve soru-cevap ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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