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Kütahyalı öğrenciler Çanakkale’de tarihle buluştu

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Kütahyalı öğrenciler Çanakkale’de tarihle buluştu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Âtiye Çanakkale" programına Kütahyalı öğrenciler, ecdadın kahramanlıklarını ve tarihi mirası yerinde tanıma fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" programına Kütahyalı öğrenciler, ecdadın kahramanlıklarını ve tarihi mirası yerinde tanıma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Çanakkale" öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi. Programa Kütahya'dan katılan öğrenciler, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'de ecdadın kahramanlıklarını ve köklü medeniyet mirasını yakından tanıdı. Program kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mekan ziyaret edildi. Ayrıca düzenlenen sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Gençlerin maziden aldıkları ilhamla geleceğe hazırlanmalarını amaçlayan program sayesinde öğrenciler, bilgi ve tecrübelerini artırırken ortak tarih ve medeniyet bilinci kazanma fırsatı buldu.

Programın sonunda organizasyonda emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığına ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, Kütahya'yı temsil eden öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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