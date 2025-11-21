Haberler

Kütahya Turizm Master Planı Tanıtıldı

Kütahya'nın turizm potansiyelini sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda geliştirmek amacıyla hazırlanan Turizm Master Planı, Kütahya Valiliği ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda tanıtıldı. Plan, ilin tarihi, coğrafi ve doğal zenginliklerini ön plana çıkararak Kütahya'nın turizm vizyonunu belirleyecek bir yol haritası sunuyor.

Kütahya Valiliği himayelerinde ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğinde hazırlanan planın tanıtımı için Zafer Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, çalışmanın, ilin turizm vizyonunu ortaya koyan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıdığını belirtti.

Hazırlanan planının uygulanabilirliği ile Kütahya için tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Işın, şunları söyledi:

"Kütahya gerçekten saklı bir cennet. Tarihi, coğrafi ve doğal zenginlikleriyle çok büyük bir potansiyele sahip. Bu master planı, şehrimizin saklı hazinesinin kapağını açacak. Plan yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü. Master planının sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Kapadokya Üniversitesi ve Ege Üniversitesi akademisyenleri kapsamlı bir saha çalışması yürütmüştür. Paydaş görüşmeleri, kurum istişareleri ve alan analizleri sonucunda plan ortaya çıkmıştır. Plan yapmak kolaydır, asıl olan uygulamadır. Bu planın 5 yıllık bir ömrü var. Kısa-orta-uzun vadeli hedeflerin her birinin sahibini belirledik. Altı ayda bir toplanarak değerlendirme yapacağız. Bu plan raflarda kalmayacak, bizzat takip edilerek hayata geçirilecek."

Programda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser de birer konuşma yaparak planın Kütahya'ya sağlayacağı katkıları anlattı.

Kaynak: AA
