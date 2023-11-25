Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrencisi Dilara Şimşek, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Filistinli Kadınlara İthafen Klibini Paylaştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Dilara Şimşek, sosyal medyada paylaştığı 'Adınım Ben' isimli klibiyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Filistinli kadınlara dikkat çekti. Klibin destekçisi ise üniversitenin rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Dilara Şimşek, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Filistinli kadınlara ithafen çektiği "Adınım Ben" isimli klibi sosyal medyada paylaştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Öğrencimiz Dilara Şimşek, Doktor Öğretim Üyesi Halit Çelik hocamız ile ziyaretimize geldi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Filistinli kadınlara ithafen bir klip yapmak istediklerini dile getirdiler. Bizde Rektörlük olarak bu ince düşünceleri hayata geçirmek için elimizden gelen hemen yaptık" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan, "Adınım Ben" isimli klibin açıklama bölümünde, "Bu klip Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve Filistinli kadınlara ithafen çekilmiştir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından desteklenmiştir. Beste-Seslendiren: Dilara Şimşek, Söz: Halit Çelik, Mix-Mastering: Sevkan Arkan-Abdullah Şen" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA