Kütahya'dan Efsanevi Çini Vazo: 2 Metreyi Aşan Eser

Kütahya'da çini ustası Remzi Oruç, çini çamurundan 2 metreyi aşkın uzunlukta vazo üretti.

Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında çini sektöründe çalışmaya başlayan 60 yaşındaki Oruç, birçok atölyede "çark ustası" olarak çalıştı. Daha sonra kendi atölyesini açan Oruç, çiniden pek çok ürün ortaya çıkarttı.

Remzi Oruç, 48 yıllık emeğinin nişanesi olarak 1,5 ay çalışarak 2 metre 5 santim uzunluğuyla dikkati çeken çini vazo imal etti. Özel sipariş üzerine üretilen vazo, motiflerle süslenerek İstanbul'daki sahibine gönderildi.

Oruç, AA muhabirine, atölyesinde vazo, tabure, gözyaşı vazo, süs eşyası gibi çini ürünler yaptığını söyledi.

Kentteki birçok atölyede çark ustası olarak çalıştıktan sonra 2000'li yılların başında kendi atölyesini açarak "bisküvi (çini hamurunun fırından çıkmış ilk hali)" imal etmeye başladığını belirten Oruç, "Yaklaşık 48 yıldır bu işi yapıyorum. Genellikle çini bisküvilerinde büyük ürünler imal ediyorum." dedi.

Oruç, dev vazoyu gelen özel sipariş üzerine imal ettiğini aktardı.

Çini çamuruna her türlü şekli verebildiğini anlatan Oruç, "Çarkta el işçiliği olarak yapılabilecek her türlü bisküvinin imalatını yapmaya çalışıyorum. Bu konuda sınır yok. Bu büyüklükteki bir vazo sadece el işçiliğiyle yapılabilir. Zaten çininin değeri ve özelliği de el işi ile yapılıyor olmasıdır. Kalıba girdiği zaman bana göre çini özelliği taşımıyor." diye konuştu.

Vazoyu yaklaşık 1,5 ayda tamamladığını bildiren Oruç, daha büyük eserler yapmak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

"Böyle bir çalışmayı sağlam yapabilmek neredeyse mucize"

Remzi Oruç, benzer çalışmaların seramik olarak daha önce üretildiğini ancak çini çamurundan yapılamadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunların seramiği yapıldı ama çini olarak yapılması hassas olduğu için çok riskli. Böyle bir çalışmayı sağlam yapabilmek neredeyse mucize. Bu vazoyu adeta bebek gibi koruyup muhafaza ettik. Bisküvi aşamasını sağlam olarak yapabildik."

Oruç, sonraki aşamada "dev" vazonun çini ustaları tarafından motiflerle süslenerek boyandığını, son olarak da sırlanarak yaklaşık 1000 santigrat derecede fırınlandıktan sonra İstanbul'dan sipariş veren müşteriye ulaştırıldığını sözlerine ekledi.