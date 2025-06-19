Kütahya'da Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. Yılı Kutlandı

Kütahya'da, Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından "Ordu millet el ele" konseri düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu tarafından seslendirilen eserler, davetlilere coşku dolu anlar yaşattı.

Konserin ardından Vali Musa Işın, bando ekibine teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin, asker ile halk arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten Işın, bando personeline günün anısına hediye takdim etti.

Programa, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ve çok sayıda vatandaş katıldı.