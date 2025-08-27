Kütahya'da Lavanta Temalı Kadın, Tarım ve Sanat Festivali Düzenlendi

Kütahya'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile yöresel ürün ve el sanatları üreten kadınların destekleriyle "lavanta" temalı Kadın, Tarım ve Sanat Festivali düzenlendi.

Kentteki birçok kamu kurum ve kuruluşunun destekleriyle, Kütahya-Eskişehir yolu yakınlarındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Nida Olçar'a ait lavanta bahçesinde düzenlenen festivalde, kadın kooperatifleri üyeleriyle yöresel ürün ve el sanatları üreten kadınların lavanta temalı ürünleri sergilendi.

Olçar, burada yaptığı konuşmada festivalle, örnek bir kadın birlikteliği oluşturmak istediklerini belirtti.

Bahçesine üç yıl önce lavanta dikimi yaptığını ve oldukça güzel verim aldığını anlatan Olçar, şunları söyledi:

"Kütahya'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimiz ile yöresel ürün ve el sanatkarı kadınlarımız el emeğinden oluşan eserlerini aylardır büyük bir heyecan ile ürettiler. Lavantanın sabundan yağa, el işlemelerine, iğne oyalarına, oyuncaklara, takılara, hatta gastro anlamında en geniş kapsamda uygulandığı ilk ve tek festivali düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Uzman ellerde şekillenen bu oluşumu geleneksel festival haline getirmek istiyoruz."

Lavanta bahçesinden bu yıl elde edilen geliri toplum yararına hizmet eden kuruluşlara bağışlanacağını da aktaran Olçar, festivalin düzenlenmesine destek veren ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Festivalde, Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Osmanlı 'da lavanta konulu söyleşi yaparken Kütahya Belediyesi gastronomi uzmanı Defne Keşkekci de lavanta suyu ve özünün kullanılarak üretilen yöresel ürünleri tanıttı.

Konuşma ve söyleşinin ardından kadın girişimcilerin lavanta teması ve renkleriyle hazırladıkları el sanatları, süs ve hediyelik eşyalar ile yiyeceklerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri ile davetlilerin ilgi gösterdiği festivalde kurumlar da açtıkları stantlarla kadın girişimcilere yönelik destek faaliyetlerini anlattı.