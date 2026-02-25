Haberler

Kütahya'da gönüllü üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi

Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fıkıh Topluluğu üyesi öğrenciler, emekli kütüphaneci Zeki Aktürk'ün desteğiyle bir ilkokulda öğrenim gören çocuklara kitap hediye etti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kütüphane kazandırmasıyla tanınan emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk ile işbirliği yapan üniversite öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Üniversite öğrencileri, proje kapsamında ilk olarak Aktürk'ün kendi mahallesinde şehit polis memuru Ekrem Dereli adına kurduğu kütüphaneyi ziyaret etti. Buradaki binlerce kitap arasından ilkokul seviyesine uygun olanları özenle seçen öğrenciler, daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokuluna hareket etti.

Okul bahçesinde ve sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, yanlarında getirdikleri kitapları çocuklara hediye etti. Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet eden ve oyunlar oynayan üniversiteliler, okuma alışkanlığının önemi üzerine tavsiyelerde bulundu.

Emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, kitapları çocuklarla buluşturmaktan dolayı büyük huzur duyduğunu ifade ederek, "Bağışçılarımızdan gelen kitapları, bu yola gönül koyan gençlerimizle birlikte asıl sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Programın sonunda üniversite öğrencileri, projeye destek veren Aktürk'e, okul idaresine ve öğretmenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
