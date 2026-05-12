Kütahya'da "Çocuklarla Tarihe Yolculuk" etkinliği gerçekleştirildi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler için 'Çocuklarla Tarihe Yolculuk' programı düzenledi. Programda öğrenciler, kentin tarihi yapıları ve vakıf kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl, "Mimari ve Zarafetin Buluşması: Vakıf Medeniyeti" temasıyla gerçekleştirilen Vakıflar Haftası etkinlikler kapsamında Kütahya'da ortaokul ve lise öğrencileri, kentin tarihi dokusunu ve vakıf kültürünü uzman rehber eşliğinde yerinde inceleme fırsatı buldu.

Hıdırlık Tepesi'nde başlayan programda, eğitimci-yazar Mesut Kocaman öğrencilere eşlik etti. Gezi boyunca vakıf eserlerinin toplumsal yardımlaşma ve sevgi üzerindeki etkisine değinen Kocaman, tarihi yapıların hikayelerini çocuklara anlattı.

Program kapsamında öğrenciler Hazer Dinari Mescidi (Ergün Çelebi Mevlevihanesi), Çini Müzesi, Ulu Cami, Sakahane ve Takvacılar Camisi'ni ziyaret ederek, bu eserlerin mimari özellikleri ve vakıf geleneğindeki yerini öğrendi.

Etkinliğin son durağı olan tarihi Germiyan Sokağı'ndaki İrvasa Konağı'nda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
