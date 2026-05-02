Kütahya'da 'Abdal Âşıkların Destan Anlatılarında Mekân ve Zaman Tasavvuru' semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde, "Abdal Aşıkların Destan Anlatılarında Mekan ve Zaman Tasavvuru" başlıklı seminer düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen seminer, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Koç'un yürütmekte olduğu "Müzik Üzerinden Mekan ve Kültür Okumaları" dersi kapsamında hayata geçirildi. Programa üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Evrim Koç, etkinliğin ders kapsamında planlandığını belirterek, müzik aracılığıyla mekan ve kültür okumalarının farklı disiplinleri bir araya getiren zengin bir bakış açısı sunduğunu ifade etti. Koç, özellikle geleneksel anlatıların mimarlık ve kültürel çalışmalar açısından önemli veriler barındırdığını vurguladı.

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Prof. Dr. Cenk Güray ise abdal aşıklarının destan anlatıları üzerinden mekan ve zaman kavramlarını ele aldı. Güray, bu anlatıların Anadolu'nun kültürel belleğini yansıtan önemli unsurlar içerdiğine dikkat çekerek, destanlarda geçen mekanların yalnızca fiziksel alanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal hafızayı ve kimlik inşasını şekillendiren güçlü semboller olduğunu dile getirdi.

Zaman kavramının da bu anlatılarda lineer bir akıştan ziyade döngüsel ve katmanlı bir yapıda ele alındığını belirten Güray, anlatıların geçmiş, şimdi ve gelecek arasında kurduğu bağa vurgu yaptı. Seminer boyunca abdal aşıklarının destanlarından örnekler üzerinden mekansal ve zamansal kurgular detaylı biçimde incelenirken, müziğin bu anlatıları taşıyan ve kuşaktan kuşağa aktaran temel unsur olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA

