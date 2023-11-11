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Kütahya Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşları ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kentte yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkında ağırladı. Misafirlerimizle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Işık, kendileri için özel hazırlanan hediyeleri hemşehrilerine takdim etti. Kütahya Belediyesi olarak halka ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Işık, kendisine teşekkür eden misafirlerle olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.