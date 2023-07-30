Türkiye'nin ilk ve tek tematik sokak festivali olan Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci gününde de büyük bir coşku yaşandı. Festival çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen müzisyen, performans sanatçıları, ünlü şeflerin hazırladığı yöresel lezzetler ve daha birçok etkinlikle, izleyenlere hafızalardan silinmeyecek deneyimler sundu. Türkiye'nin 'sokak' konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali ile kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Gün boyunca birçok sanatçı ve grup performans sergiledi ve etkinlikler düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen etkinlikler ise festival coşkusunu artırdı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen konserde ünlü tenorlar Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev sahne aldı. Konseri binlerce kişi izledi.

Kuşadası'nda lezzet, eğlence, müzik ve sanat sokakta hayat buldu

AYDIN - Türkiye'nin ilk ve tek tematik sokak festivali olan Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci gününde de büyük bir coşku yaşandı.

Festival çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen müzisyen, performans sanatçıları, ünlü şeflerin hazırladığı yöresel lezzetler ve daha birçok etkinlikle, izleyenlere hafızalardan silinmeyecek deneyimler sundu. Türkiye'nin "sokak" konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali ile kentin 9 farklı noktasında kurulan sahneler eğlencenin adresi oldu. Gün boyunca Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi, Pandomim, Grafiti Wall, Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let's Swing, Pinions, Armillaria grupları vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Zaman zaman gösteri gruplarına da eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kasım Yaman Parkı'nda çocuklar için düzenlenen etkinlikler ise festival coşkusunu iyice artırdı.

Üç tenordan muhteşem performans

Festivalin ikinci gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Türkiye'nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, "3 Tenor" isimli bir konserle sahne aldı. 30 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğinde düzenlenen konserde seçkin bir repertuvar seslendiren ünlü tenorlar Kuşadası Sokak Festivali'nde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Konseri KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu ile birlikte izleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise festivale katılan herkese teşekkür etti. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde alana sığmayan vatandaşlar da kaldırım ve yeni belediye binasının bahçesinden konseri dinledi.