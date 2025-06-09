Kurban Bayramı'nda Gölcük Tabiat Parkı'na Yoğun İlgi
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Gölcük Tabiat Parkı, doğaseverlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler göl kenarında yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçiler, Bolu'nun doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayramın son gününde doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlardan oldu.
Aileleriyle göl kenarında tabiat manzarası eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bazı tatilciler de gölgelik alanlarda temiz havanın keyfini çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat