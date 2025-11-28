Haberler

Kuraklık Azap Gölü'nü Tehdit Ediyor

Kuraklık Azap Gölü'nü Tehdit Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesindeki Azap Gölü, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu büyük ölçüde kurudu. Göl, nesli tükenmekte olan birçok kuş türüne ev sahipliği yapmakta ancak suların çekilmesiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde bulunan Azap Gölü'nün çoğu kısmı kuraklık nedeniyle kurudu.

Milattan Sonra (MS) 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'ne kıyısı olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve akkuyruklu kartal başta olmak üzere yaklaşık 30 kuş türü ile saz kedilerine ev sahipliği yapıyor.

Doğa fotoğrafçılarına kartpostallık kareler sunan, amatör balıkçıların da uğrak yeri olan göl, son dönemde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

İklim değişikliğine bağlı yağışların azalmasından dolayı gölün çoğunda sular çekildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine, Azap Gölü'nün Aydın'ın en büyük tatlı su gölü olduğunu söyledi.

Sürücü, yaklaşık 320 hektarlık alana sahip gölün 2007 yılında benzer nedenle tamamen kuruduğunu anımsattı.

Yağışların azlığından gölün büyük bir kısmında suların tamamen çekildiğini vurgulayan Sürücü, şunları kaydetti:

"Azap Gölü, kuşlar için çok önemli bir alan. Hemen her gün nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar Azap Gölü'ne gelerek beslenmelerini gerçekleştirmektedir. Geçenlerde Milli Parklar İl Müdürlüğü, burada 250 tepeli pelikan tespit etti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı gölün büyük bölümü kurudu. Göldeki az miktardaki suda kuşlar ve tatlı su canlıları yaşam mücadelesi veriyor."

Yeşilköy Mahallesi sakinlerinden İsmail Girer de kuraklık nedeniyle gölün kuruduğunu, sudaki canlıların can çekiştiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.