Kuraklık Azap Gölü'nü Tehdit Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde bulunan Azap Gölü'nün çoğu kısmı kuraklık nedeniyle kurudu.

Milattan Sonra (MS) 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'ne kıyısı olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve akkuyruklu kartal başta olmak üzere yaklaşık 30 kuş türü ile saz kedilerine ev sahipliği yapıyor.

Doğa fotoğrafçılarına kartpostallık kareler sunan, amatör balıkçıların da uğrak yeri olan göl, son dönemde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

İklim değişikliğine bağlı yağışların azalmasından dolayı gölün çoğunda sular çekildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine, Azap Gölü'nün Aydın'ın en büyük tatlı su gölü olduğunu söyledi.

Sürücü, yaklaşık 320 hektarlık alana sahip gölün 2007 yılında benzer nedenle tamamen kuruduğunu anımsattı.

Yağışların azlığından gölün büyük bir kısmında suların tamamen çekildiğini vurgulayan Sürücü, şunları kaydetti:

"Azap Gölü, kuşlar için çok önemli bir alan. Hemen her gün nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar Azap Gölü'ne gelerek beslenmelerini gerçekleştirmektedir. Geçenlerde Milli Parklar İl Müdürlüğü, burada 250 tepeli pelikan tespit etti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı gölün büyük bölümü kurudu. Göldeki az miktardaki suda kuşlar ve tatlı su canlıları yaşam mücadelesi veriyor."

Yeşilköy Mahallesi sakinlerinden İsmail Girer de kuraklık nedeniyle gölün kuruduğunu, sudaki canlıların can çekiştiğini ifade etti.