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Kumluca'da Renkli 'Yörük Göçü' Etkinliği Başladı

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Kumluca'da düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, 'Yörük Göçü' kortejiyle başladı. 41 mahalle, kendine özgü yaşam biçimlerini ve geleneksel kıyafetlerini sergileyerek renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca'da "Yörük Göçü" renkli görüntülere sahne oldu

Yörük Göçü kortejinde 41 mahalle kendine has yaşam biçimlerini canlandırdı

ANTALYA - 26. Tarım ve Seracılık Festivali eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan "Yörük Göçü" etkinliği ile başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük Göçü korteji ile başladı. Kumluca Hükumet Konağı önünden hareket eden kortej, geleneksel Yörük kıyafetleri giymiş katılımcılar, atlar, develer ve yöresel müzikler eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

Yörük Göçü kortejinde 41 mahalle kendine has yaşam biçimlerini canlandırdı. Yöresel kıyafet giyen mahalle sakinleri müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Vatandaşlar, kortej güzergahı boyunca mahallelilerin eğlencelerini ve eski yaşam malzemeleri ile tarım malzemelerini kaldırımlardan izledi. Kortejde, oğlak, at yavrusu gibi hayvanlar izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yine kortejdeki küçük çocuklar da izleyenlerin ilgisini çekti.

Korteji izleyen vatandaşlar, çok korteji güzel bulduklarını her yıl düzenlenmeye devam edilmesini istedi. Festival boyunca, Kumluca'nın çeşitli noktalarında düzenlenecek etkinliklerle Yörük kültürü tanıtılacak ve yaşatılacak. Festival, 4 Mayıs'a kadar konserler, halk oyunları şenliği, acı biber yeme yarışması gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI - Kültür Sanat
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