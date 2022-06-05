Kum zambaklarıyla ünlü halk plajı temizlendi - Haberler

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Kum zambaklarıyla ünlü halk plajı temizlendi

AA - Ömer Kundakçı - Kültür Sanat
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü mavi bayraklı halk plajında çevre temizliği yapıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü mavi bayraklı halk plajında çevre temizliği yapıldı.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Halk Plajı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mavi bayraklı plajda temizlik yapan dernek üyeleri, koruma altındaki kum zambaklarıyla ilgili uyarıcı levhaları yeniledi.

Etkinlikte, kum zambakları hakkında bilgi verildi, plajdaki çocuklarla ve ailelerine kum zambağı tohumları hediye edilerek toprakla buluşturuldu.

SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, gazetecilere, hassasiyetlerinin temiz çevre, temiz toplum duyarlılığı olduğunu ve bunu slogan edindiklerini söyledi.

Plaja gelen misafirlerin de aynı hassasiyeti taşıdığını ifade eden İlhan, "Plajımızın en büyük özelliği kum zambaklarıyla ünlü olması. Ayrıca Muğla ilinde ilk mavi bayrak alan halk plajı. 19 yıldan bu yana mavi bayrağı onurla taşıyoruz. Duyarlılığı için de halkımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlhan, derneklerinin çevre etkinliklerini yıl boyunca hem eğitim hem de uygulamalı olarak sürdürdüğünü kaydetti.

AA / Ömer Kundakçı - Kültür Sanat

Sarıgerme Ortaca Muğla Kültür Sanat Haberler

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