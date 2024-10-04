Kültür Yolu Festivali, İstanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13'üncü durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sergi turu gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı var. Bu amaçlardan en önemlisi de başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada markalaşmak" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulan 'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' ve 'Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu' sergilerini gezdi. Tur sırasında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy da eşlik etti.

'İLK ALTI GÜNDE 50 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ ALDIK'

Kültür Yolu Festivali'nin hedeflerine değinen Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivali nisan ayında başladı. Bu sene 16 şehirle festivali sürdürüyoruz. 13'üncü durakta İstanbul'dayız ve çok yoğun bir katılımla İstanbul Kültür Festivali devam ediyor. Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı var. Bu amaçlardan en önemlisi de başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada markalaşmak. Bu bağlamda uluslararası anlamda markalaşma adına Kültür Yolu Festivali'ni düzenliyoruz. Yapılan çalışmalardan bir tanesi festivalin Avrupa Festival Birliği'ne dahil edilmesiydi. Bu sene de özellikle yurt dışında uluslararası sanat camiasında kabul görmüş popülerliği yüksek sanat kurumlarının ve sanatçıların eserlerini sergiledik. Başlangıç noktası olarak İstanbul seçildi. Dünyaca ünlü sanatçılar ve sanat kurumları festivalde yer aldı. Bugün ben de fırsat buldukça onları geziyorum. Frida Kahlo ve Andy Warhol sergileri ilk altı günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Ay sonuna kadar devam edecek olan sergimize, cumartesi günü itibari ile Picasso'da eklendi. Picasso sergisi 10 bin sayılarını yakaladı. Bu kadar yoğun ziyaretçi almak bizi fazlasıyla memnun ediyor. Kültür Yolu Festivali amacına uygun bir şekilde halkımızı uluslararası sanatla tanıştırmaya devam ediyor" diye konuştu.

'2028'E KADAR DAHA FAZLA ŞEHRE VE ZİYARETÇİYE ULAŞACAĞIMIZ BIR FESTİVAL OLACAK'

Çocukların festivale olan ilgisinden memnun kaldığını belirten Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivali bakanlığımızın tüm kurumlarının katıldığı bir festival. Bu sene şehrin birçok noktasına yayılmış durumda daha fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Diğer memnun olduğumuz konuda sanatseverlerin ve ziyaretçilerin yaşının biraz daha aşağıya gitmesi. Küçük sanatçılarımızın, sanata heveslenenlerin, gençlerimizin ve çocuklarımızın ziyaretçiler arasında olması, onların da ilgiyle birçok noktayı ziyaret etmesi bizi memnun ediyor. Kültür Yolu Festivalleri daha fazla şehre yayılarak devam edecek. Seneye 20 şehir sonrasında 35 şehir olacak şekilde 2028'e kadar daha fazla şehre ve ziyaretçiye ulaşacağımız bir festival olacak. Bütün sanatseverleri ziyaretçi olarak pazar gününe kadar kültür merkezlerimize bekliyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali sonuçlandıktan sonra da üç ay boyunca sergilerimiz devam edecek" açıklamalarında bulundu.