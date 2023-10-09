Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Gönül Şarkıları' isimli konser düzenliyor. Konser, sanat yönetmeni Halil Erseven yönetiminde 12 Ekim Perşembe 20.00'de Türkocağı Caddesi'ndeki binada gerçekleştirilecek. Biletler topluluğun gişesinden veya çevrim içi satın alınabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, konser düzenleyecek.
"Gönül Şarkıları" isimli konser sanat yönetmeni Halil Erseven yönetiminde gerçekleşecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 12 Ekim Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi satın alınabilecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat