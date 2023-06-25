Kültür ve Turizm Bakanı Syedra Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde incelemeler yaptı. Antik kente Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Ersoy, kazı başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in eşliğinde hamam, sütunlu cadde, antik roma merdivenleri, vaftiz ve kaynak mağaraları, sarnıçlar, villalar, batı cadde ve nekropol alanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde incelemeler yaptı.

Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Ersoy, Syedra Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kente Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Ersoy, kazı başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in eşliğinde hamam, sütunlu cadde, antik roma merdivenleri, vaftiz ve kaynak mağaraları, sarnıçlar, villalar, batı cadde ve nekropol alanlarını gezdi.

Ergürer'den bilgi alan Ersoy, kazı çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Ersoy, ayrıca Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın, Aliefendi Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ersoy'a, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.