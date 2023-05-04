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Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da incelemelerde bulundu

Kültür Sanat Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Battalgazi ilçesindeki geçici konaklama merkezini ziyaret eden Bakan Ersoy, depremde hasar gören cemevi ve camileri de inceledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Malet Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Kentteki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, burada ikamet edenlerle sohbet etti. Bakan Ersoy, daha sonra Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesi'nde bulunan ve depremde hasar gören mahallenin cemevi ile camisinde incelemelerde bulundu. Malatya'daki temaslarını tamamlayan Bakan Ersoy, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Kültür Sanat

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