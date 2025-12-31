Haberler

Bakan Ersoy, ebru sanatçısı Orak ile görüştü

Bakan Ersoy, ebru sanatçısı Orak ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya gelerek Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasının korunması ve yaşatılması üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçımız Duygu Orak ile bir araya gelerek yaşayan mirasımız üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada 2'nci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurum, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulamamız ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...