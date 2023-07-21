Kültür ve sanat şölenlerinde Baksı Müzesi'ne gezi düzenlendi
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Bayburt 27. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Baksı Müzesi'ne ücretsiz gezi düzenlendi. Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen geziye katılanlar, müzede sergilenen eserleri inceledi ve müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı. Gezi sonrası Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Koçan'a plaket takdim etti.
Kültür ve sanat şölenlerinde Baksı Müzesi'ne gezi düzenlendi
BAYBURT - Bayburt 27. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Baksı Müzesi'ne gezi düzenlendi. Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanarak, vatandaşlar Bayburt'a 45 km uzaklıkta bulunan Baksı Müzesi'ne götürüldü.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen misafirler ile Bayburtlular müzede sergilenen eserleri inceleyerek, müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldılar.
Gezi sonrası Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a plaket takdiminde bulundu. Düzenlenen geziden memnuniyet duyduğunu ifade eden müze kurucusu Koçan, Başkan Pekmezci'ye ve ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.