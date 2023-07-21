Kültür ve sanat şölenlerinde Baksı Müzesi'ne gezi düzenlendi

Bayburt 27. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Baksı Müzesi'ne ücretsiz gezi düzenlendi. Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen geziye katılanlar, müzede sergilenen eserleri inceledi ve müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı. Gezi sonrası Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Koçan'a plaket takdim etti.