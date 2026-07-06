Kültür ve Turizm Bakanlığından usta oyuncu Zihni Göktay için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sahne sanatlarımıza uzun yıllar boyunca emek veren, unutulmaz performanslarıyla gönüllerde müstesna bir yer edinen değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."