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Kültepe'de 78. yıl kazıları başlıyor

Kültepe'de 78. yıl kazıları başlıyor
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Kayseri'de Anadolu tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 78. yıl kazıları önümüzdeki hafta başlayacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yıl Asurlu tüccarların dönemine ait tabakalarda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 78. yıl kazıları önümüzdeki hafta başlayacak.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 78 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Ön Asya'da bu kadar uzun süreli bir kazı olmadığını ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yılki kazılarda Asurlu tüccarların geldikleri döneme ait bölgelerde kazmaya devam edeceklerini kaydetti. Prof. Dr. Kulakoğlu, "1948 yılında başlayan kazıların gerçekten 78. yılına geldik. Kesintisiz olarak sürdürülen bir kazı bu. Ön Asya'da ya da bu bölgede böyle uzun süreli, soluklu bir kazı yok. Aşağı yukarı diğer arkeolojik çalışmalar 1890'lı yıllarda başlamıştır ama hep kesintiye uğrayarak bir dönem kazılmıştır, bir dönem durmuştur. Kültepe o anlamda diğerlerinden ayrılıyor ve aynı ekip tarafından yapılan bir kazı bu. Sadece kesintisiz olması, 78 yıl olması değil, aynı zamanda Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildiği için de ayrı bir özelliği var. Bu seneki kazılar önümüzdeki hafta başlayacak. Biz yine mümkün olduğu kadar yıl sonuna kadar çalışmayı planlıyoruz. Tabii ki uygun hava şartlarına bağlı olarak bu arazi çalışmaları yürütülecek ama asıl çalışmalar bildiğiniz gibi sadece arazi değil, aynı zamanda ofis çalışmaları ile tamamlanıyor. Şimdi böyle bir çalışma temposu içinde biz yine hedef olarak açıkçası bu Asurlu tüccarların Anadolu'ya yazıyı tanıttığını biliyoruz. 4 bin yıl önce ilk kez yazıyı tanıttılar ve Anadolu insanı da burada okumayı yazmayı ilk kez öğrendi. Bu dönem bizim için halen ilginç bir dönem, halen bizim çalışmalarımız aslında ağırlıklı olarak bu dönem üzerinde devam ediyor. Karum'da ve Tepe'de Asurlu tüccarların geldikleri döneme ait tabakalarda kazmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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