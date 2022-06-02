Kula'daki Yunus Emre Türbesi'ne her yıl binlerce ziyaretçi geliyor - Haberler

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesindeki türbe, yılın her döneminde rağbet görüyor.

Adını halk ozanı Yunus Emre'den alan, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki yaklaşık 175 nüfusa sahip Emre Mahallesi, Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğu türbeye her yıl binlerce ziyaretçi geliyor.

Son yıllarda önemli inanç merkezlerinden biri haline dönüşen 7 asırlık mahalleye gelenler, Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin türbesinde dua ediyor, adaklarını yerine getiriyor.

Türbede, yüzlerce yıldır aktarılan ağırlama kültürünü yaşatan mahalle sakinleri ve belediye, ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuyor, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuluyor.

Yunus Emre Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Faik Şentürk, AA muhabirine, Yunus Emre'nin gönüllerde yer aldığını ancak kabrinin yeri konusunda Türkiye'nin pek çok noktasında çeşitli rivayetler olduğunu ifade etti.

Kabrin Kula'da olduğuna ilişkin güçlü delillerin olduğuna inandıklarını dile getiren Şentürk, "Osmanlı döneminde burada Emre Sultan Vakfı vardı. Osmanlı hazinesinden her yıl Emre Sultan Vakfına belirli bir miktarda para gönderilirmiş, bunun makbuzları şu anda elimizde mevcut. Bu vakfa gelen parayla, köye ve türbeye gelen misafirlerin ihtiyacı karşılanıyor, her yıl yemekler ikram ediliyormuş." dedi.

Geçmişten bu yana bir kültür ve alışkanlığın oluştuğunu aktaran Şentürk, köyde Tapduk Emre'nin dergahının yanı sıra Carullah bin Süleyman Camisi çevresinde hamam, çeşme ve dergahın bulunduğunu söyledi.

Kula'ya gelen Hamdi Altınçakar ise her yıl düzenli olarak türbeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada manevi huzur buluyoruz. Onların himmeti, hayrı, duası ve bereketi gönlümüze doluyor." dedi.

Öğrencileriyle ilçedeki jeoparkı, tarihi evleri ve peribacalarını ziyaret ettikten sonra türbeye gelen öğretmen Harun Sancak da "23 öğrencimizi tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Kula'yı ve özellikle tarihimizde önemli bir yere sahip Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'yi anlatmaya, anlamalarını sağlamaya çalıştık." diye konuştu.