'Kuğu Gölü' balesi AKM'de ayakta alkışlandı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Kuğu Gölü' balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahnelendi. Festival izleyicisinden büyük beğeni toplayan eser ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17'nci Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesi de dün akşam AKM'de sahnelendi. Yurtdışından birçok sanatçının da katıldığı festivalde Kuğu Gölü balesini seyirciler ayakta alkışladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ulusal ve uluslararası ödüllere sahip baş dansçıları Sultan Erol ve İlhan Durgut, bu özel temsil için İstanbul sahnesindeydi. Türkiye bale sanatının önde gelen isimlerinden olan ikili, güçlü sahne yorumlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

130 YILLIK ÖLÜMSÜZ ESER

Piyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875-1876 yıllarında bestelediği ve dünyada ilk kez Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü yapıt, 15 Ocak 1895 tarihindeki Marius Petipa ve Lev Ivanov koreografisiyle dünya klasikleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı. İyi ile kötünün çatışmasını ve aşkın kurtarıcı gücünü romantik bir dille anlatan eser, büyücü Baron von Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen Prenses Odette ile Prens Siegfried'in ölümsüz aşkını konu alıyor. Özellikle 'Beyaz Kuğu' (Odette) ve 'Siyah Kuğu' (Odile) rollerinin zıtlığı, balenin en çarpıcı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

DEV KADRO SAHNEDEYDİ

Petipa ve Ivanov'un klasik versiyonundan hareketle Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahneye taşınan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti. Eserin dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Ahmet Defne'ye ait.

Eserde, 'Odette' rolünde Sultan Erol, 'Prens Siegfried' rolünde İlhan Durgut, 'Rothbart' rolünde Mehmet Nuri Arkan, 'Benno' rolünde Yılmaz Berkay Günay, '2 kız arkadaş' rollerinde Berin Günay ve Merve Erdier, 'Soytarı' rolünde Can Bezirganoğlu, 'Kraliçe' rolünde Şeyda Duran, 'Wolfgang' rolünde Alper Akalın, 'Eşlikçi' rolünde ise Alkış Peker sahnedeydi.

10 HAZİRAN'DA YENİDEN SAHNEDE

Festival seyircisinin ayakta alkışladığı 'Kuğu Gölü' balesi, 10 Haziran'da AKM'de bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı