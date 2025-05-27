Küçükçekmece'de Graffiti Festivali Coşkusu

Küçükçekmece'de Graffiti Festivali Coşkusu
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Küçükçekmece Belediyesi, Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde 20 graffiti sanatçısının katılımıyla iki gün süren bir graffiti festivali düzenledi. Etkinlikte sanatçılar özgün tasarımlarını oluştururken, Belediye Başkanı Kemal Çebi de sanatçılara eşlik etti.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde Graffiti Festivali düzenledi. İstanbul genelinden 20 graffiti sanatçısının katılımıyla gerçekleşen festival, 2 gün boyunca sanatseverlerin de uğrak noktası oldu.

Festivale katılan 20 sanatçı kendilerine ayrılan tuvallerde özgün tasarımlarını hayata geçirirken, ziyaretçiler de graffiti sanatının oluşum sürecine tanıklık etme fırsatı buldu. Rengarenk bir atmosferde gerçekleşen etkinliğe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Başkan Çebi'de eline sprey boya alarak sanatçılara eşlik etti.

ÇEBİ: KENTİMİZİN SANAT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanatçılarla sohbet eden Çebi, grafitinin desteklenmesini önemsediklerini ifade ederek, "Sokak sanatı olan graffitiyi kent kimliğinin bir parçası olarak görüyorum. Bunun da daha ötesinde gençlere alan açmak ve sanatı görünür kılmak gerekiyor. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimize katılan tüm sanatçılara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Graffiti sanatçısı BySeyf, yasal ve desteklenen alanlarda üretim yapmanın kendilerini daha özgür hissettirdiğini ifade ederek, " Küçükçekmece Belediyesi'nin bu sanatı sahiplenmesini çok değerli buluyorum. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

8 yıldır sokak sanatıyla ilgilenen genç sanatçı Selvera ise ilk kez bir belediyenin düzenlediği graffiti festivaline katıldığını söyleyerek, "Resim öğretmeniyim. Genelde realistik portreler çalışıyorum. Hip-hop kültürüne olan ilgim beni graffiti alanına yönlendirdi. İlk kez belediyenin yaptığı böyle bir festivale katılıyorum. Yerel yönetimlerin gençlere böyle bir alan yaratması çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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