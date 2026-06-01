İletişim Fakültesi öğrencileri Kozan'ın kurtuluşuna tanıklık eden tarihi belgeleri yerinde inceledi

Adana'da 2 Haziran Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, Milli Mücadele dönemine ışık tutan tarihi belge ve fotoğrafların sergilendiği Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, tarihi fotoğraf ve belgeleri yerinde inceledi. İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen akademik inceleme gezisine Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kenan Ateşgöz ve beraberindeki öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevda Ünal, Doç. Dr. Serkan Bulut rehberlik etti.

Müzede sergilenen eserler ile Milli Mücadele yıllarında bölgede yaşanan gelişmeleri inceleyen öğrenciler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde yaşanan zorlukları tarihi belgeler üzerinden gözlemledi.

Öğrenciler, geçmişe tanıklık eden belgeleri yerinde incelemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarih bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinliğin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. - ADANA

