Adana'da "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği tarafından Kozan Belediyesi işbirliğiyle organize edilen yarışma, Dikilitaş Mahallesi'nde yapıldı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartlarına uygunluğunu gözlemledi.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gazetecilere, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin şenlik havasında geçtiğini dile getiren Atlı, "Kozan, tüm sosyal etkinliklerin içerisinde olmaya devam ediyor. Kozan'daki köpek severler, Türkiye çapındaki bir organizasyonu ilçemize getirdiler. Biz de halkımızın istediği noktada elimizden geldiğince destek verdik." dedi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Levent Durukan da köpek ırklarının geliştirilmesi, tanıtımı ve korunmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Bu sene yaptığımız etkinliklerin en büyüklerinden biri de bu oldu. Böyle bir olanak sağlandığı için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikleri yasalara uygun şekilde yapıyoruz." diye konuştu.