Köylülerin emanetleri müzeye dönüştü: 700 eser geçmişe ışık tutuyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kuruçay Köy Müzesi'nde, köylülerin bağışladığı yaklaşık 700 eser geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Kuruçay Köy Müzesi, köylülerin bağışladığı tarihi eşyalarla geçmişe ışık tutuyor. Müzede, 1890'lı yıllardan kalan eserlerin yanı sıra Trablusgarp Cephesi'nde kullanılan kılıç ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait çeşitli eşyalar da sergileniyor. Yaklaşık 700 eserin yer aldığı müze, köyün geçmişini gelecek nesillere aktarıyor.

"Kuruçay köyü müzesi çubukta bulunan ilk köy müzesidir"

Kuruçay Müzesi'nin köylülerin emekleriyle ortaya çıktığını ifade eden Lokman Öztürk, "Bu müzeyi diğer müzelerden ayıran fark, geçmişimizi, geleceğimize taşıyan hatıralarımızı gençlerimizle tanıştırmaktır. Gençlerimiz, geçmişimize sahip çıkarak müzeyi büyüklerimizin emekleriyle beraber buralara getirdiler. Bizde aldığımız noktadan korumaya ve daha da bakımlı hale getirmeye, tanınır hale getirmeye çalışıyoruz. İleride belirli günleri ziyaret günleri yapacağız. Bunu da gerçekleştirince insanlar ayrı bir ilgi gösterecek. Büyüklerimizin yaşadığı ve geçmişi anlatan eserler burada toplu halde bulunuyor. Kuruçay Köyü Müzesi Çubuk'ta bulunan ilk köy müzesidir" dedi.

"Müzede tahmini olarak 700 tane eser var"

Trablusgarp Cephesi'nde kullanılan kılıç ile Kurtuluş Savaşı dönemine ait çeşitli eserlerin müzeye köylüler tarafından bağışlandığını aktaran Öztürk, "Komşularımız sağ olsun ellerinden geleni yaptılar. Evlerinde bulunan kullanmadıkları neleri varsa hatıra olarak hepsini bedelsiz olarak teslim ettiler. Buradaki eserlerin tamamında köylülerin hatıraları ve hediyeleri var. Müzede tahmini olarak 700 tane eser var. Trablusgarp Savaşı bizim için Malazgirt gibi önemli seferlerden bir tanesidir. Bu savaşın anısına, savaşta kullanılan kılıcı ve diğer eserleri büyüklerimiz bize emanet ettiler" diye konuştu.

"1890'lardan kalan eserlerimiz var"

Öztürk, müzedeki eserlerin büyük çoğunluğunun döneminde köylüler tarafından kullanılan eşyalardan oluştuğunu belirterek, "Müzemizde gelin ve damat kıyafeti, köylü kıyafetleri bulunmakta. Mehmetçiklerin kullandığı ve Anadolu kadınlarının ördüğü yün çoraplar var. Tarih olarak 1890'lardan kalan eserlerimiz var. Bu eserler içerisinde kap, kacaklar, ışıklandırmalar, ev aletleri, el aletleri ve ailelerimizin kullandığı tarımsal ürünler, matbaa ürünleri var. Bu eserler, eskiden kullandığımız, bildiğimiz şeylerdir" şeklinde konuştu.

"Bu eserleri gelecek nesillerimize muhafaza etmemiz gerekiyor"

Müzeyi ziyaret eden vatandaşların eserleri gördüklerinde verdikleri tepkilere değinen Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaretçiler müzeyi, olumlu karşılıyorlar, şaşıranlar da oluyor. Çoğu eseri görmediklerini söylüyorlar, öğrenince mutlu oluyorlar. Bu eserleri gelecek nesillerimize muhafaza etmemiz gerekiyor. Eserler asırlardan evvel bize devrolmuş, biz de eserleri asırlarca yaşamasını arzu ediyoruz. Köyümüz örnek bir köy."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı